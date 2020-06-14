Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы в Украину и ряд других стран до 30 июня.

В частности, запрет на регулярные перевозки распространяется на страны, где фиксируют высокий риск распространения Covid-19. Это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия.

Исключения будут делать только для полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиарейсов, перевозящих сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонал в сфере ухода за больными и пожилыми людьми.

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В целом с 15 июня Австрия возобновляет международное авиасообщение. Уже отменили ограничения на въезд в Австрию из Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна.

С 16 июня список пополнят Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия, Кипр, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Возобновление международного авиасообщения в Украине

С 15 июня во всех аэропортах Украины будут открыты пункты пропуска и контроля. Однако Минздрав определит перечень стран, которые войдут в так называемую красную и зеленую зоны.

В частности, в красную зону будут входить страны, где количество больных коронавирусом на определенную дату составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Граждане, прибывающие из этих стран, должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.

Источник: Минздрав Австрии