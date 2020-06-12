Правила поводження пасажирів в аеропорту Бориспіль на період карантину

Україна відновлює міжнародне авіасполучення, але на період карантину в Міжнародному аеропорту Бориспіль працюватиме тільки термінал D.

У термінал пропускатимуть лише пасажирів з посадковими талонами або квитком у паперовому чи електронному вигляді, а також у масках або респіраторах. Для осіб, які проводжають або зустрічають пасажирів, доступ в термінал обмежать.

Пасажири повинні забезпечити себе медичними масками (з розрахунку одна маска на три години подорожі), одноразовими рукавичками та санітайзерами.

На вході до терміналу всім вимірюватимуть температуру. Якщо вона буде більшою, ніж 38° і у пасажира зафіксують видимі ознаки коронавірусу, то його не пустять у термінал.

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Також усіх закликають дотримуватися соціальної дистанції. На паспортному контролі та на реєстрації документи потрібно буде показати у розгорнутому вигляді без обкладинок.

Пасажири повинні бути готовими зняти на кілька хвилин маску на вимогу інспектора.

Вже після прильоту потрібно встановити додаток додаток Дій вдома, необхідний для проходження домашньої самоізоляції.

Відновлення міжнародного авіасполучення в Україні

Кабмін з 15 червня відкрив пункти пропуску в усіх аеропортах України і дозволив в’їзд іноземців. Але пускатимуть тільки тих пасажирів, які не є громадянами країн із значним поширенням Covid-19.

Також дозволять в’їзд особам, які не перебували на території країн із значним поширенням коронавірусу протягом останніх 14 днів.

Громадянам яких країн буде заборонено в’їзд в Україну, поки не уточнили.

Фото: Аеропорт Бориспіль