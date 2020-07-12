Декілька моряків отримали поранення після вибуху і пожежі на військовому кораблі Bonhomme Richard у Сан-Дієго в США.

Корабельна рота та екіпажі місцевих пожежних станцій гасять вогонь, який виник на судні 12 червня близько 16.30 за київським часом.

Під час вибуху, за попередніми оцінками, на кораблі було близько 200 моряків і офіцерів.

ЗМІ ведуть трансляцію гасіння пожежі, на якій видно дим, що піднімається з судна.

Причини пожежі на військовому кораблі поки не називаються.

Читайте: Невідомий відкрив стрілянину на базі морської піхоти в Каліфорнії

Пожежа на кораблі в Каліфорнії

На початку вересня 2019 року внаслідок пожежі на підводному човні у Каліфорнії в США загинули 34 людини.

Члени екіпажу, які вижили, розповіли, що на судні не було жодних відомих механічних або електричних проблем, а детектори диму спрацювали в приміщенні, де спали жертви.

Джерело: NBC news