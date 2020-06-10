Ядерне роззброєння: Китай відмовився від переговорів з РФ і США

Китай не братиме участь у тристоронніх переговорах щодо ядерного роззброєння з Росією і США.

Про це заявила представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

Вона підкреслила, що Китай неодноразово давав зрозуміти, що не братиме в них участі.

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На думку Чуньїн, США в цих переговорах спробує зняти з себе відповідальність і перекласти її на інших. Також переговори слугуватимуть відволікаючим маневром від того факту, що США в останні роки вийшли з цілого ряду міжнародних угод з контролю за озброєннями.

Спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі закликав Китай відмовитися від секретних ядерних проектів.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020

Переговори США і Росії

Переговори відбудуться 22 червня у Відні. США вирішили запросити на них Китай.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, який представлятиме країну на переговорах, заявив, що не розуміє навіщо потрібна присутність Китаю.

Під час переговорів РФ хоче продовжити договір між РФ і США щодо заходів щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III). Термін дії закінчується в лютому 2021 року. Його можна продовжити ще на п’ять років.

США хочуть підписати новий тристоронній договір за участю Китаю, який розширює свій ядерний арсенал.