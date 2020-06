Ядерне роззброєння: Китай відмовився від переговорів з РФ і США

Китай не братиме участь у тристоронніх переговорах щодо ядерного роззброєння з Росією і США.

Про це заявила представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

Вона підкреслила, що Китай неодноразово давав зрозуміти, що не братиме в них участі.

На думку Чуньїн, США в цих переговорах спробує зняти з себе відповідальність і перекласти її на інших. Також переговори слугуватимуть відволікаючим маневром від того факту, що США в останні роки вийшли з цілого ряду міжнародних угод з контролю за озброєннями.

Спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі закликав Китай відмовитися від секретних ядерних проектів.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna.

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020