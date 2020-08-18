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Факти / Світ

Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі

Канада не визнає офіційні результати президентських виборів в Білорусі.

У країні закликали провести нові, заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Канада закликає до проведення розслідування Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

Міністр поспілкувався телефоном із опозиційною кандидаткою Світланою Тихановською.

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Також не визнала білоруські вибори Ірландія. У МЗС країни заявили, що голосування було не демократичне, а розгін мітингувальників шокував.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі не вщухають з 9 серпня. Опозиційні сили вимагають перевиборів президента країни.

Акції протесту щоразу розганяли силовики, затримали 6,8 тис. людей, 280 людей у лікарнях.

За офіційною інформацією, загинули двоє людей. Волонтери повідомляють про п’ятьох загиблих.

Джерело: François-Philippe Champagne, МЗС Ірландії

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