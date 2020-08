Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі

Канада не визнає офіційні результати президентських виборів в Білорусі.

У країні закликали провести нові, заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Канада закликає до проведення розслідування Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

Міністр поспілкувався телефоном із опозиційною кандидаткою Світланою Тихановською.

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.

Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.

My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT

— François-Philippe Champagne (FPC) ???????? (@FP_Champagne) August 17, 2020