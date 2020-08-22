Проти Білорусі використовують сценарій кольорових революцій, особливість ситуації – у використанні зовнішнього фактора. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, відвідуючи військовий полігон під Гродно.
– Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають чинну владу, – сказав він.
На його думку, зовнішній фактор підключили, оскільки влада в Білорусі жорстко опирається.
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Глава держави доручив міністру оборони ввести найжорсткіші заходи для захисту територіальної цілісності Білорусі.
Що відбувається в Білорусі
Протести в Білорусі спалахнули увечері 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів.
Багато громадян вважають, що результати підрахунку голосів сфальсифікували.
Протести тривають вже 14 днів, а 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. На мітинги вийшли великі заводи і підприємства.
Лукашенко заявив, що не вестиме діалог з опозицією, а передання влади не відбудеться під тиском вулиць.