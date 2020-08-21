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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

За одинадцять днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

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09:46 - 21 серпня

США стурбовані результатами виборів у Білорусі, бо вважають, що вони не були вільними і чесними.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що США засуджують насильство по відношенню до мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув’язненими.

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09:40 - 21 серпня

Світлана Тихановська закликала робітників великих підприємств країни продовжувати страйки з вимогою проведення нових виборів.

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20:56 - 20 серпня

На підтримку протестів у Білорусі виступив держсекретар Майкл Помпео.

– США підтримують суверенітет і цілісність Білорусії, право громадян вибирати лідерів без жодних втручань.

Помпео закликав уряд Білорусії розпочати переговори з Координаційною радою.

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19:06 - 20 серпня

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін фактично визнав, що готовий виконувати злочинні накази та стріляти в мирних людей на протестах.

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14:28 - 20 серпня

На заводі Білоруськалій зникло двоє робітників, які брали участь у протестах.

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10:52 - 20 серпня

Литва заборонила в’їзд Олександру Лукашенку та ще 31 білоруському чиновнику.

За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, в список потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію.

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21:58 - 19 серпня

МЗС Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким рекомендується заборонити в’їзд до країни.

Про це в ефірі національного радіо заявив глава відомства Лінас Лінкявічюс.

Загалом у списку перебувають 32 людини, які пов’язані з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до мітингувальників у Білорусі.

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21:53 - 19 серпня

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав протестувальників у Білорусі та їхнього лідера Світлану Тихановську.

У своєму Twitter він закликав владу країни провести чесні вибори.

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21:45 - 19 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив “новий” склад уряду. Про це інформує БелТА.

Прем’єр-міністром залишився Роман Головченко. Також посади продовжили обіймати міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, міністр охорони здоров’я Володимир Каранік.

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21:36 - 19 серпня

У Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.

Про необхідність зміцнення Гродненського напрямку заявив міністр оборони, генерал-майор Віктор Хренін.

– Оперативне командування посилити ракетним дивізіоном Точка, дивізіоном Полонез, загоном безпілотних авіаційних комплексів, засобами ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, – уточнив Віктор Хренін.

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