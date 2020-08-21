Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
За одинадцять днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
США стурбовані результатами виборів у Білорусі, бо вважають, що вони не були вільними і чесними.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.
Він зазначив, що США засуджують насильство по відношенню до мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув’язненими.
Світлана Тихановська закликала робітників великих підприємств країни продовжувати страйки з вимогою проведення нових виборів.
На підтримку протестів у Білорусі виступив держсекретар Майкл Помпео.
– США підтримують суверенітет і цілісність Білорусії, право громадян вибирати лідерів без жодних втручань.
Помпео закликав уряд Білорусії розпочати переговори з Координаційною радою.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін фактично визнав, що готовий виконувати злочинні накази та стріляти в мирних людей на протестах.
На заводі Білоруськалій зникло двоє робітників, які брали участь у протестах.
Стачечный комитет “Беларуськалия” сообщил об исчезновении двух бастующих рабочихhttps://t.co/JZ5c8cU3Cv
— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 20, 2020
Литва заборонила в’їзд Олександру Лукашенку та ще 31 білоруському чиновнику.
За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, в список потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію.
МЗС Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким рекомендується заборонити в’їзд до країни.
Про це в ефірі національного радіо заявив глава відомства Лінас Лінкявічюс.
Загалом у списку перебувають 32 людини, які пов’язані з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до мітингувальників у Білорусі.
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав протестувальників у Білорусі та їхнього лідера Світлану Тихановську.
У своєму Twitter він закликав владу країни провести чесні вибори.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив “новий” склад уряду. Про це інформує БелТА.
Прем’єр-міністром залишився Роман Головченко. Також посади продовжили обіймати міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, міністр охорони здоров’я Володимир Каранік.
У Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.
Про необхідність зміцнення Гродненського напрямку заявив міністр оборони, генерал-майор Віктор Хренін.
– Оперативне командування посилити ракетним дивізіоном Точка, дивізіоном Полонез, загоном безпілотних авіаційних комплексів, засобами ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, – уточнив Віктор Хренін.