09:46 -

США стурбовані результатами виборів у Білорусі, бо вважають, що вони не були вільними і чесними.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що США засуджують насильство по відношенню до мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув’язненими.