Білорусь і Литва влаштували дипломатичний скандал через повітряні кульки

Білорусь заявила, що Литва порушила повітряний простір 24 серпня, коли запустила у їх сторону повітряні кульки. У відповідь, Литва заявила, що вертоліт Мі-24 залетів на їх територію.

Що трапилось?

23 серпня у Литві пройшла акція Шлях свободи. Майже 50 тис. осіб взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Вільнюса до села Мядінінкай біля кордону з Білоруссю. Так підтримали білорусів, які протестують через результати виборів президента.

Читайте: Протести в Білорусі онлайн

Участь у заході взяли президент Литви Гітанас Науседа, міністри, члени сейму, мери та представники білоруської опозиції у екзилі.

У Мядінінкаї, учасники акції відправили до сусідньої країни повітряні кульки з неофіційним біло-червоно-білим прапором Білорусі.

Заява Міноборони Білорусі

Білоруські військові вертольотом Мі-24 збили кульки з прапором. Силовики назвали їх ”зондом з антидержавною символікою”.

– Завдяки діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил протиповітряної оборони, політ повітряних куль попереджено без застосування зброї, – йдеться у заяві військових.

Реакція Литви

Міністерство закордонних справ Литви викликало посла Білорусі Валерія Барановського, якому вручили ноту протесту. Виявилось, що білоруські вертольоти залетіли у сусідню країну.

– Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон у Мядінінкаї, – заявили у МЗС.

У ноті міститься заклик до з’ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень.

Протести у Білорусі

Масові протести у Білорусі активізувались на вихідних. Кілька тисяч білорусів прийшли до резиденції президента Білорусі.

Чинний глава держави Олександр Лукашенко зустрів їх зі зброєю у руках. Прес-служба адміністрації президента поширила відео, як він з автоматом Калашникова прилітає до резиденції.

Мітинги у країни тривають 16-й день. Їх спричинили вибори президента, на яких переміг Лукашенко.

Джерело: МЗС Литви, Міноборони Білорусі

Фото: Nexta, Міноборони Білорусі