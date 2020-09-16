У віці 94 років помер батько Білла Гейтса – американський корпоративний адвокат і відомий філантроп Вільям Генрі Гейтс.
Про смерть Гейтса-старшого повідомив Білл на своїй сторінці в Instsgram.
– Смерть мого батька – величезна втрата для нашої сім’ї і для багатьох людей, з життями яких він був пов’язаний. Тато прожив довге і надзвичайно насичене життя. Я ніколи не припиняв вчитися його мудрості, доброті та скромності, – зазначив Білл Гейтс.
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My father’s death is a tremendous loss for our family and the many people whose lives he touched. Dad lived a long and enormously meaningful life. I never stopped learning from his wisdom, kindness, and humility. Melinda and I owe him a special debt because his commitment to serving the community and the world helped inspire our own philanthropy. Although he would be the last person to say it, my father’s compassion and generosity will live on in the foundation he helped build. As I’ve said many times before, my dad was the real Bill Gates. He was all the things I strive to be.
За інформацією ЗМІ, у Гейтса старшого діагностували хворобу Альцгеймера.
Сім’я Білла Гейтса
У січні цього року стало відомо, що дочка Білла Гейтса виходить заміж.
Її обранцем став 28-річний єгипетський спортсмен.
Про щасливу новину дівчина повідомила у соціальних мережах.
Джерело: Bill Gates