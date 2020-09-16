У віці 94 років помер батько Білла Гейтса – американський корпоративний адвокат і відомий філантроп Вільям Генрі Гейтс.

Про смерть Гейтса-старшого повідомив Білл на своїй сторінці в Instsgram.

– Смерть мого батька – величезна втрата для нашої сім’ї і для багатьох людей, з життями яких він був пов’язаний. Тато прожив довге і надзвичайно насичене життя. Я ніколи не припиняв вчитися його мудрості, доброті та скромності, – зазначив Білл Гейтс.

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За інформацією ЗМІ, у Гейтса старшого діагностували хворобу Альцгеймера.

Сім’я Білла Гейтса

У січні цього року стало відомо, що дочка Білла Гейтса виходить заміж.

Її обранцем став 28-річний єгипетський спортсмен.

Про щасливу новину дівчина повідомила у соціальних мережах.

Джерело: Bill Gates