Іран готувався до замінування Ормузької протоки – Reuters

Іранські військові у червні завантажили морські міни на кораблі в Перській затоці, готуючись до можливого блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Іран готував мінування Ормузької протоки: що відомо

Американська розвідка виявила підготовку до замінування невдовзі після першої ракетної атаки Ізраїлю по Ірану 13 червня.

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Завантаження мін на кораблі, які поки не встановлені в протоці, підтвердило серйозні наміри Тегерану закрити стратегічний водний шлях.

Наразі невідомо, чи іранські військові розвантажили міни з кораблів після початкових приготувань.

Нагадаємо, що 22 червня іранський парламент підтримав ідею блокування Ормузької протоки.

Це сталося після того, як США вдарили по Ірану, атакувавши три ключові ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Остаточне рішення про закриття протоки мало бути ухвалене Вищою радою національної безпеки Ірану. Однак це могло б стати серйозною ескалацією регіонального конфлікту.

Варто зазначити, що через Ормузьку протоку проходить близько однієї п’ятої світових поставок нафти та газу.

За оцінками експертів, її блокування може призвести до різкого зростання світових цін на енергоносії та серйозного порушення міжнародної торгівлі.

У США різко відреагували на ймовірне перекриття Ормузької протоки.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей крок вплине й на союзників Ірану, а для самої країни стане самогубством.

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