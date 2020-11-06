Результати виборів у США: за прогнозами, у Байдена поки більше голосів вибірників, ніж у Трампа

У США триває підрахунок голосів у ключових штатах. Наразі ситуація з підрахунком дуже напружена, оскільки розрив між кандидатами коливається в межах одного відсотка.

Більшість авторитетних американських видань заздалегідь віддають перемогу Джо Байденові, а Дональд Трамп тим часом оскаржує результати голосування у суді.

Оновлено 10.00. Декілька американських телеканалів перервали виступ чинного президента Дональда Трампа після того, як він знов заявив про те, що демократи “намагаються вкрасти його перемогу” та фальсифікують вибори.

Оновлено 6 листопада 09.00. Показники голосів виборників не змінилися, хоча окремі видання уже додали демократові 11 електоральних голосів за Аризону (підраховано 90%). Таким чином від перемоги Байдена відділяють сім пунктів.

Наразі залишилося підрахувати голоси у Пенсильванії (95% оброблено), Джорджії (99%), Північній Кароліні (94%), Неваді (89%), Аризоні (90%) та на Алясці (56%).

Оновлено 5 листопада 21.00. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує на виборах президента 2020 року, набравши 253 пункти. Його конкурент, республіканець Дональд Трамп, здобув 214 пунктів.

Для перемоги кандидатові необхідно набрати 270 голосів Колегії виборників.

Байден здобув перемогу у 20 штатах і окрузі Колумбія, та ще має змогу перемогти у Неваді та Аризоні.

Демократ перемагає у 21 штататі: Колорадо, Коннектикут, Делавер, Меріленд, Массачусетс, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбія, Вашингтон, Нью-Мехіко, Орегон, Вірджинія, Род-Айленд, Міннесота, Іллінойс, Нью-Гемпшир, Каліфорнія, Гаваї, Мічиган та Вісконсин.

Чинний президент США Дональд Трамп перемагає у 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайомінг, Південна Дакота, Північна Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Індіана, Кентуккі, Теннессі, Алабама, Західна Вірджинія та Південна Кароліна, Техас, Огайо, Міссісіпі, Монтана, Айова, Флорида і Луїзіана.

Республіканець наразі лідирує у Пенсильванії, Північній Кароліні, Джорджії та на Алясці, тож у сумі йому може додатися 54 пункти. Тоді Трамп отримає 268 голосів виборників, що не дозволить йому перемогти у народному голосуванні.

Водночас штаб чинного президента США Дональда Трампа уже подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів. Рішення він аргументував відсутністю доступу до відстеження підрахунку.

Система виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування Колегії виборників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосувала більшість виборців в їхньому штаті.

Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у конгресі.