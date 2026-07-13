У польському місті Бєльсько-Бяла в міському автобусі чоловік в грубій нецензурній формі звертався до українських дівчат-підлітків.

Відео, на якому він ображає неповнолітніх через національність, було розміщено у соцмережах. Поліція встановила особу правопорушника.

Про це пише polsatnews.pl.

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У Польщі чоловік ображав дівчат-підлітків з України

На відеозаписі, зробленому в автобусі, видно чоловіка, який ображає нецензурними словами дівчат через те, що вони є українками і наказує повернутися до України. Інцидент стався в суботу, 11 липня.

Gardzę takimi Polakami. Ruszanie dziecka tylko dlatego, że pochodzi z Ukrainy to totalne dno.

Zróbcie mu sławę w internecie. Niech ma to na co zasłużył. pic.twitter.com/fpxjSGxsJV — Mateusz Rybak (@mateusz_rybak1) July 12, 2026

– У зв’язку з оприлюдненим у мережі відео, на якому на адресу української дитини лунають нецензурні висловлювання та погрози, поліція проводить заходи для встановлення особи правопорушника, – повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька.

Словесний напад відбувся в автобусі маршруту №8, жертвами стали троє дівчат.

Перевізник вилучив записи з камер відеоспостереження в автобусі та заявив про готовність співпрацювати з правоохоронними органами.

Нападником виявився працівник міського транспортного підприємства MZK, який перебував на лікарняному. Чоловіка затримали.

У понеділок, 13 липня, інформацію про затримання підтвердили поліція та глава МВС Польщі.

– На будь-які прояви агресії буде рішуча реакція держави. Нехай це стане застереженням для кожного, хто сіє ненависть: ви не уникнете покарання, – написав Марчин Кервінський у мережі X.

В поліції Сілезького воєводства повідомили, що в результаті проведених заходів правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка.

Його доставили до відділку, де наразі тривають процесуальні дії за його участю. Будуть детально з’ясовані усі обставини події та проаналізовані докази.

Міське транспортне підприємство Бельсько-Бялої (MZK) оприлюднило офіційну заяву.

– У ході службової перевірки було встановлено особу, яка вчинила агресивні дії. Нею виявився працівник підприємства, який обіймає посаду водія та вже тривалий час перебуває на лікарняному, – йдеться в повідомленні.

В компанії запевнили, що щодо чоловіка будуть застосовані службові заходи, зокрема дисциплінарні стягнення, передбачені трудовим законодавством.

– Підприємство рішуче засуджує будь-які прояви агресії, насильства та дискримінації, зокрема поведінку, зумовлену упередженим ставленням до інших людей. Такі дії не повинні мати місця в громадському просторі й не будуть прийнятними. Незалежно від розслідування поліції, підприємство також подасть заяву про можливе вчинення кримінального правопорушення, – наголошується в заяві.

У MZK також повідомили, що аналіз записів із камер відеоспостереження підтверджує, що водій автобуса відреагував на інцидент.

– Це сталося одразу після того, як завершився запис, зроблений постраждалою. Почувши крики із салону, водій став на захист дівчинки та на найближчій зупинці змусив агресивного пасажира залишити автобус, – повідомили в компанії у коментарі на Facebook.

Сибіга відреагував на образи українських дітей

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував інцидент.

За його словами, після того, як стало відомо про словесний напад на дівчат, українська сторона звернулася до польських правоохоронних органів із проханням відреагувати на неадекватні дії чоловіка та приниження українців за національною ознакою.

– “Герой” у польському автобусі словесно “воював” з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба, – заявив міністр.

Він додав, що “ця особа уже затримана” і подякував польським правоохоронцям за оперативну реакцію на інцидент. Сибіга наголосив, що “така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві”.

У МЗС закликали окремих польських політиків припинити розпалювання ненависті до України та українців, оскільки такі дії сприяють посиленню антиукраїнських настроїв у польському суспільстві.

Фото: Policja Śląska

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