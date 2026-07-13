До початку серпня ще залишається 2-3 тижні, однак провідні міжнародні метеорологічні центри вже оприлюднили прогнози, які дозволяють оцінити загальні тенденції останнього місяця літа.

Якою буде погода на серпень 2026 року та чи варто очікувати посилення спеки, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що впливатиме на погоду у серпні в Україні

Наразі прогнозу Укргідрометцентру на погоду на серпень 2026 року в Україні ще немає. Проте Європейський центр середньострокових прогнозів (ECMWF), Всесвітня метеорологічна організація (WMO), а також британська модель UKMO вже опублікували оцінки глобальних кліматичних процесів, які впливатимуть на погоду на серпень 2026 в Україні.

Зараз дивляться

Одним із головних кліматичних факторів цього літа метеорологи називають швидкий розвиток явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, ще навесні в Тихому океані спостерігався перехід від нейтральної фази до слабкого Ель-Ніньйо.

Багатомодельний прогноз (MME), який об’єднує дані кількох провідних світових моделей, показує, що у липні-вересні 2026 року це явище й надалі швидко посилюватиметься.

Середнє підвищення температури у Тихому океані може сягати близько 2,0 °C, що відповідає розвитку сильного Ель-Ніньйо. При цьому різниця між окремими моделями залишається невеликою, тому синоптики оцінюють ймовірність такого прогнозу як високу.

Фахівці пояснюють, що Ель-Ніньйо змінює циркуляцію атмосфери практично по всій планеті. Саме тому його вплив відчувається не лише в Тихому океані, а й у Європі, Північній Америці та інших регіонах світу.

Який прогноз погоди на серпень 2026 дає ECMWF

Один із прогнозів публікує Європейський центр середньострокових прогнозів (ECMWF).

Модель показує, що протягом літа над Азорськими островами та південно-західною частиною Європи формується область зниженого атмосферного тиску. Це сприяє надходженню тепліших повітряних мас із півдня на значну частину європейського континенту.

Моделі ECMWF показали, що температура повітря буде вищою за кліматичну норму на більшій частині Європи. Зона ймовірного перевищення температур простягається від південної Європи через центральну до північної частини континенту.

Для України модель показує переважання тепліших за норму умов.

Що показує британська модель UKMO

Подібних висновків дійшла і сезонна модель UKMO, яку використовує Метеорологічна служба Великої Британії.

За її прогнозом, область низького тиску над Північною Атлантикою також сприятиме надходженню теплого повітря з півдня, через що на більшій частині Європи очікуються температури вище кліматичної норми.

Якою буде погода на серпень 2026 в Україні

Варто дочекатися прогнозів Укргідрометцентру. І ECMWF, і UKMO, і багатомодельний прогноз Всесвітньої метеорологічної організації описують кліматичні тенденції для всього сезону липень-вересень або літа загалом.

Тому говорити про температуру в конкретних містах, хвилі спеки чи кількість дощів поки що зарано.

Офіційний прогноз погоди на серпень 2026 в Україні опублікує Укргідрометцентр ближче до кінця липня, коли доступні коротко- та середньострокові моделі з вищою точністю.

Втім, міжнародні сезонні прогнози вже показують певну тенденцію. На більшій частині Європи зберігається підвищена ймовірність температур вище кліматичної норми, що пов’язують із швидким розвитком сильного Ель-Ніньйо.

Саме цей глобальний кліматичний процес, за оцінками міжнародних метеорологічних центрів, стане одним із ключових чинників, який визначатиме погодні умови в Північній півкулі в другій половині літа. Хоча не варто відкидати вплив атмосферних фронтів.

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