Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

У США триває підрахунок голосів у ключових штатах. Наразі ситуація з підрахунком дуже напружена, оскільки розрив між кандидатами коливається в межах одного відсотка.

Більшість авторитетних американських видань заздалегідь віддають перемогу Джо Байденові, а Дональд Трамп тим часом оскаржує результати голосування у суді.

Оновлено об 11.05. Консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передавання влади Джо Байдену.

Оновлено 9 листопада о 9.15. Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після інавгурації. Байден планує забезпечити обов’язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів.

Оновлено о 21.20. 43-й президент США Джордж Буш привітав Байдена з перемогою на президентських виборах.

Оновлено о 18.56. Губернатор штату Меріленд республіканець Ларрі Хоган заявив, що сподівається, що президент Трамп “зрештою вчинить правильно” і визнає перемогу новообраного президента Джо Байдена, пише CNN.

Оновлено о 13.40. Обрана віце-президентом США Камала Харріс подякувала громадянам США за рекордну явку на виборах.

Оновлено 8 листопада о 10.45. Байден збирається скасувати низку указів Трампа після вступу на посаду.

Так, насамперед Джо Байден планує повернути Сполучені Штати в Паризьку хартію з клімату, а також скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Оновлено 7 листопада о 19.20. CNN, AP та BBC повідомили, що Джо Байден переміг на виборах президента в США. Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів.

Загалом видання повідомляє, що у Пенсільванії демократ набрав 284 голоси Колегії виборників. Водночас Дональд Трамп заявив, що відстоюватиме свої позиції в суді.

Він зауважив, що не ЗМІ, а законні голоси вирішують, хто був обраний президентом і додав, що не заспокоїться, поки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, на який заслуговує.

Оновлено 7 листопада, о 10.15. Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори. Байден записав звернення до виборців.

