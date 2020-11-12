Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

У США триває підрахунок голосів у ключових штатах. Наразі ситуація з підрахунком дуже напружена, оскільки розрив між кандидатами коливається в межах одного відсотка.

Більшість авторитетних американських видань заздалегідь віддають перемогу Джо Байденові, а Дональд Трамп тим часом оскаржує результати голосування у суді.

Оновлено 12 листопада о 12.00 Рон Клайн, який колись був радником Джо Байдена, стане керівником апарату Білого дому. Про це сам Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах США, повідомив у Twitter.

Офіційний результат виборів ще не оголошений. Наразі підрахунок голосів ще триває у трьох штатах та на Алясці. Хоча в останньому штаті результати виборів передбачувані, оскільки Трамп уже перетнув межу у 50% підтримки виборців.

Оновлено 11 листопада о 19.05.

Дональд Трамп попередньо переміг у штаті Аляска. За інформацією NBC і CNN, він набрав 56,9% голосів за підсумками обробки 75% бюлетенів. Демократа Джо Байдена підтримали 39,1% виборців штату.

Отже, Дональд Трамп отримав ще три голоси від виборників, загалом 217. У Джо Байдена залишається 279 голосів виборників.

Оновлено 11 листопада об 10.00.

Джо Байден заявив, що небажання адміністрації Трампа визнавати поразку не вплине не процес переходу влади.

– Ми вже починаємо перехідний період. Ми у процесі. І можливість того, що адміністрація якимось чином може не визнати нашу перемогу, взагалі не змінює динаміки і того, що ми можемо зробити, – зазначив Байден.

Поки немає результатів виборів у штатах Північна Кароліна, Джорджія, Арізона та Аляска.

Джо Байден вже набрав 290 голосів, а Трамп тільки 214. Для перемоги на президентських виборах необхідні 270 голосів.

Джерело: Bloomberg

Оновлено 10 листопада об 11.00. Попри велику кількість ініціатив Байдена та ледь не початок передання влади, варто зауважити, що підрахунок голосів усе ще триває.

За даними The New York Times, результати виборів невідомі ще у чотирьох штатах: Аризона, Аляска, Джорджія та Північна Кароліна.

Трамп лідирує на Алясці та у Північній кароліні, а його опонент Джо Байден забирає голоси Аризони та Джорджії. Однак офіційний результат буде відомий після 100% підрахунку.

Оновлено о 15.10. Кандидат від Демократичної партії США на виборах глави держави Джо Байден почав підготовку до передання влади своєї адміністрації, попри відмову чинного лідера країни Дональда Трампа визнати поразку.

Оновлено об 11.05. Консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передавання влади Джо Байдену.

Оновлено 9 листопада о 9.15. Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після інавгурації. Байден планує забезпечити обов’язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів.

Оновлено о 21.20. 43-й президент США Джордж Буш привітав Байдена з перемогою на президентських виборах.

– Я щойно розмовляв з обраним президентом США Джо Байденом. Я тепло привітав його і подякував за патріотичне послання, яке він виголосив учора ввечері, – йдеться в заяві Буша, передає Washington Times.

Оновлено о 18.56. Губернатор штату Меріленд республіканець Ларрі Хоган заявив, що сподівається, що президент Трамп “зрештою вчинить правильно” і визнає перемогу новообраного президента Джо Байдена, пише CNN.

Оновлено о 13.40. Обрана віце-президентом США Камала Харріс подякувала громадянам США за рекордну явку на виборах.

– Спасибі, що забезпечили рекордну явку на виборах, щоб висловити свою думку. Я знаю, що останні кілька місяців були складними: горе, печаль, біль, хвилювання, страждання. Але ми всі стали свідками вашої мужності, вашої стійкості і щедрості вашого духу… Ви вітали новий день для Америки, — сказала Харріс під час звернення до громадян США.

Оновлено 8 листопада о 10.45. Байден збирається скасувати низку указів Трампа після вступу на посаду.

Так, насамперед Джо Байден планує повернути Сполучені Штати в Паризьку хартію з клімату, а також скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Оновлено 7 листопада о 19.20. CNN, AP та BBC повідомили, що Джо Байден переміг на виборах президента в США. Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів.

Загалом видання повідомляє, що у Пенсільванії демократ набрав 284 голоси Колегії виборників. Водночас Дональд Трамп заявив, що відстоюватиме свої позиції в суді.

Він зауважив, що не ЗМІ, а законні голоси вирішують, хто був обраний президентом і додав, що не заспокоїться, поки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, на який заслуговує.

Оновлено 7 листопада, о 10.15. Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори. Байден записав звернення до виборців.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Оновлено 6 листопада, о 22.40. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що продовжить боротися за підрахунок “законних” виборчих бюлетенів і проти “незаконних”, повідомив у п’ятницю його передвиборний штаб.

– Від самого початку ми казали, що всі законні бюлетені повинні бути пораховані, а незаконні бюлетені не повинні бути пораховані, але ми зіткнулися з опором цьому базовому принципу з боку демократів на кожному кроці, – наводить слова Трампа його штаб.

Оновлено о 20.58. Мер Філадельфії Джим Кенні назвав заяви президента Трампа про шахрайство “безпідставними”. – У той час як дехто, зокрема, президент, продовжують викидати необгрунтовані заяви про шахрайство… те, що ми бачили тут, у Філадельфії, є простою і зрозумілою демократією, – сказав Кенні на прес-конференції в п’ятницю, пише CNN.

Оновлено о 19.08. Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер прогнозує перерахунок голосів через невеликий розрив між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про це повідомляє видання The Washington Times.

– Нині Джорджія залишається близькою до визначення переможця. Приблизно з 5 млн поданих голосів ми матимемо різницю у декілька тисяч. З такою маленькою різницею буде перерахунок, – наголосив Раффенспергер.

Він сказав, що у п’ятницю залишається порахувати менше 5 тис. 500 бюлетенів у чотирьох округах.

Оновлено о 18.17. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден отримав мандат виборців і скоро стане законно обраним президентом Сполучених Штатів. Про це заявила спікер палати представників США демократ Ненсі Пелосі, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні.

Оновлено 11.30. Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у Джорджії після 99% підрахунку голосів.

Оновлено 10.00. Декілька американських телеканалів перервали виступ чинного президента Дональда Трампа після того, як він знов заявив про те, що демократи “намагаються вкрасти його перемогу” та фальсифікують вибори.

Оновлено 6 листопада 09.00. Показники голосів виборників не змінилися, хоча окремі видання уже додали демократові 11 електоральних голосів за Аризону (підраховано 90%). Таким чином від перемоги Байдена відділяють сім пунктів.

Оновлено 5 листопада 21.00. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує на виборах президента 2020 року, набравши 253 пункти.

Його конкурент, республіканець Дональд Трамп, здобув 214 пунктів.

Для перемоги кандидатові необхідно набрати 270 голосів Колегії виборників.

Байден здобув перемогу у 20 штатах і окрузі Колумбія, та ще має змогу перемогти у Неваді та Аризоні.

Демократ перемагає у 21 штататі: Колорадо, Коннектикут, Делавер, Меріленд, Массачусетс, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбія, Вашингтон, Нью-Мехіко, Орегон, Вірджинія, Род-Айленд, Міннесота, Іллінойс, Нью-Гемпшир, Каліфорнія, Гаваї, Мічиган та Вісконсин.

Чинний президент США Дональд Трамп перемагає у 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайомінг, Південна Дакота, Північна Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Індіана, Кентуккі, Теннессі, Алабама, Західна Вірджинія та Південна Кароліна, Техас, Огайо, Міссісіпі, Монтана, Айова, Флорида і Луїзіана. Республіканець наразі лідирує у Пенсильванії, Північній Кароліні, Джорджії та на Алясці, тож у сумі йому може додатися 54 пункти.

Тоді Трамп отримає 268 голосів виборників, що не дозволить йому перемогти у народному голосуванні. Водночас штаб чинного президента США Дональда Трампа уже подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів. Рішення він аргументував відсутністю доступу до відстеження підрахунку.

Система виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування Колегії виборників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосувала більшість виборців в їхньому штаті. Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у конгресі.