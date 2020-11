Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден.

Оновлено 16 листопада о 12.25. Дональд Трамп уперше визнав перемогу свого опонента Джо Байдена, але знову повторив тези про шахрайство на виборах 3 листопада.

Оновлено 15 листопада о 10.40

Дональд Трамп озвучив умову, за якої залишить посаду президента. Він згоден піти, якщо його суперник, Джо Байден, виграє вибори чесно і за законом.

Крім того, Трамп закликав припинити ручний підрахунок бюлетенів у штаті Джорджія. Мовляв, це пуста трата часу, і вони не показують відповідні підписи.

Оновлено 14 листопада о 22.30.

У США завершили підрахунок голосів у всіх штатах. За результатами підрахунку переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборцiв. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

Офіційно колегії виборців голосуватимуть до 14 грудня. Тільки тоді можна буде говорити про остаточні результати виборів президента США.

Оновлено 13 листопада о 20.50. Штаб президента США Дональда Трампа відкликав позов щодо незарахованих голосів на виборах в штаті Арізона.

Про це йдеться у повідомленні штабу в судовій базі від 13 листопада.

Оновлено 13 листопада о 10.20.

Апеляційний суд постановив не враховувати частину бюлетенів у Пенсільванії від виборців, які голосували поштою і не встигли до 9 листопада підтвердити свою особу.

Перед виборами секретар штату Кеті Буквар продовжила дедлайн до 12 листопада. Штаб Трампа вимагав скасувати цю постанову. Суд Пенсільванії постановив, що секретар не мала необхідних повноважень, щоб продовжити термін підтвердження особи.

Однак жоден спірний голос у Пенсільванії на момент судового засідання не був врахований у підсумках голосування. Рішення суду не скасовує перемогу демократа Джо Байдена у штаті.

Оновлено 12 листопада о 18.00. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після підрахунку голосів на виборах влада буде передана другий адміністрації Трампа.

Оновлено 12 листопада о 12.00 Рон Клайн, який колись був радником Джо Байдена, стане керівником апарату Білого дому. Про це сам Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах США, повідомив у Twitter.

Офіційний результат виборів ще не оголошений. Наразі підрахунок голосів ще триває у трьох штатах та на Алясці. Хоча в останньому штаті результати виборів передбачувані, оскільки Трамп уже перетнув межу у 50% підтримки виборців.

Оновлено 11 листопада о 19.05.

Дональд Трамп попередньо переміг у штаті Аляска. За інформацією NBC і CNN, він набрав 56,9% голосів за підсумками обробки 75% бюлетенів. Демократа Джо Байдена підтримали 39,1% виборців штату.

Отже, Дональд Трамп отримав ще три голоси від виборників, загалом 217. У Джо Байдена залишається 279 голосів виборників.

Оновлено 11 листопада об 10.00.

Джо Байден заявив, що небажання адміністрації Трампа визнавати поразку не вплине не процес переходу влади.

– Ми вже починаємо перехідний період. Ми у процесі. І можливість того, що адміністрація якимось чином може не визнати нашу перемогу, взагалі не змінює динаміки і того, що ми можемо зробити, – зазначив Байден.

Поки немає результатів виборів у штатах Північна Кароліна, Джорджія, Арізона та Аляска.

Джо Байден вже набрав 290 голосів, а Трамп тільки 214. Для перемоги на президентських виборах необхідні 270 голосів.

Джерело: Bloomberg

Оновлено 10 листопада об 11.00. Попри велику кількість ініціатив Байдена та ледь не початок передання влади, варто зауважити, що підрахунок голосів усе ще триває.

За даними The New York Times, результати виборів невідомі ще у чотирьох штатах: Аризона, Аляска, Джорджія та Північна Кароліна.

Трамп лідирує на Алясці та у Північній кароліні, а його опонент Джо Байден забирає голоси Аризони та Джорджії. Однак офіційний результат буде відомий після 100% підрахунку.

Оновлено о 15.10. Кандидат від Демократичної партії США на виборах глави держави Джо Байден почав підготовку до передання влади своєї адміністрації, попри відмову чинного лідера країни Дональда Трампа визнати поразку.

Оновлено об 11.05. Консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передавання влади Джо Байдену.

Оновлено 9 листопада о 9.15. Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після інавгурації. Байден планує забезпечити обов’язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів.

Оновлено о 21.20. 43-й президент США Джордж Буш привітав Байдена з перемогою на президентських виборах.

Оновлено о 18.56. Губернатор штату Меріленд республіканець Ларрі Хоган заявив, що сподівається, що президент Трамп “зрештою вчинить правильно” і визнає перемогу новообраного президента Джо Байдена, пише CNN.

Оновлено о 13.40. Обрана віце-президентом США Камала Харріс подякувала громадянам США за рекордну явку на виборах.

Оновлено 8 листопада о 10.45. Байден збирається скасувати низку указів Трампа після вступу на посаду.

Так, насамперед Джо Байден планує повернути Сполучені Штати в Паризьку хартію з клімату, а також скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Оновлено 7 листопада о 19.20. CNN, AP та BBC повідомили, що Джо Байден переміг на виборах президента в США. Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів.

Загалом видання повідомляє, що у Пенсільванії демократ набрав 284 голоси Колегії виборників. Водночас Дональд Трамп заявив, що відстоюватиме свої позиції в суді.

Він зауважив, що не ЗМІ, а законні голоси вирішують, хто був обраний президентом і додав, що не заспокоїться, поки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, на який заслуговує.

Оновлено 7 листопада, о 10.15. Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори. Байден записав звернення до виборців.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020