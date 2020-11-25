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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Байден готовий зустрітися з Трампом, якщо запросить

Обраний президент США Джо Байден заявив, що готовий провести зустріч з нинішнім главою Білого дому Дональдом Трампом, попри те, що він відмовився публічно визнати результати виборів.

– Звичайно, я зустрінуся з ним, якщо він попросить, – сказав Байден на брифінгу.

За традицією, чинний президент США приймає в Білому домі свого наступника, щоб запропонувати підтримку під час перехідного періоду.

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До речі, сам Трамп зустрічався з Бараком Обамою приблизно через тиждень після виборів 2016 року.

Вибори у США 2020

3 листопада у США відбулися президентські вибори. Підрахунок голосів у всіх штатах уже закінчився.

За підсумками голосування, Джо Байден перемагає Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 в колегії виборників США, яка визначає, хто стане президентом. Це це набагато більше за 270 голосів, які йому потрібні для перемоги.

Джерело: The Hill

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