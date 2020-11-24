Президент США Дональд Трамп доручив Управлінню загальних служб (GSA) почати процедуру передання влади Джо Байдену.

Водночас він зазначив, що продовжуватиме боротися в судах.

– Я хочу подякувати Емілі Мерфі із Управління загальних служб за її відданість нашій країні. Ми продовжимо нашу боротьбу, і я вірю, що ми переможемо! Однак в інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що необхідно щодо першочергових протоколів, і порадив своїй команді зробити те саме, – написав Трамп у Twitter.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

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…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Раніше телеканал CNN також повідомляв, що Управління загальних служб США відправило лист у штаб демократа Джо Байдена, повідомивши про готовність адміністрації Дональда Трампа почати процес передання справ.

Вибори президента у США відбулися 3 листопада. За попередніми підрахунками, Джо Байден перемагає Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 голосів Колегії виборників США.

Трамп з результатами не погоджується і заявляє про фальсифікації на виборах.

Тим часом Джо Байден оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації. Загалом стало відомо про дев’ять призначень в новій адміністрації Білого дому.