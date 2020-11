Президент США Дональд Трамп доручив Управлінню загальних служб (GSA) почати процедуру передання влади Джо Байдену.

Водночас він зазначив, що продовжуватиме боротися в судах.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020