Через Covid-19 світ може стикнутися з найсильнішою за 75 років гуманітарною кризою – ООН

Через наслідки пандемії коронавірусу у 2021 році світу може загрожувати найсильніша за 75 років гуманітарна криза. Такий прогноз озвучив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

– 2021 рік в буквальному сенсі буде катастрофічним, виходячи з того, що ми бачимо наразі, – пояснив він.

За словами Бізлі, наступного року продовольча програма не зможемо профінансувати все, тому доведеться розставляти пріоритети. Враховуючи таку ситуацію, він закликав багаті країни не придушувати бідні в боротьбі за вакцину від Covid-19.

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Зі свого боку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус закликав перерахувати ще $4,3 млрд на глобальну програму, яка передбачає справедливий розподіл вакцин.

Напередодні генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що побоюється загострення проблеми голоду через коронавірус.

Він був стурбований несприятливим прогнозом про ситуацію з продовольством у світі, згідно з яким 130 млн осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року.