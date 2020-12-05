Из-за Covid-19 мир может столкнуться с сильнейшим за 75 лет гуманитарным кризисом — ООН

Из-за последствий пандемии коронавируса в 2021 году миру может грозить сильнейший за 75 лет гуманитарный кризис. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

— 2021 год в буквальном смысле будет катастрофическим, исходя из того, что мы видим сейчас, — объяснил он.

По словам Бизли, в следующем году продовольственная программа не сможем профинансировать все, поэтому придется расставлять приоритеты. Учитывая такую ​​ситуацию, он призвал богатые страны не подавлять бедные в борьбе за вакцину от Covid-19.

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Со своей стороны гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал перечислить еще $4,3 млрд на глобальную программу, которая предусматривает справедливое распределение вакцин.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается обострения проблемы голода из-за коронавируса.

Он был обеспокоен неблагоприятным прогнозом о ситуации с продовольствием в мире, согласно которому 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года.