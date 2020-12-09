США підписали з інопланетянами угоду про експерименти – генерал Ізраїлю

Колишній глава космічної програми Ізраїлю Хаїм Ешед заявив, що земляни контактували з інопланетянами з “галактичної федерації”.

– Невідомі літаючі об’єкти попросили не публікувати інформацію про те, що вони тут, людство ще не готове, – сказав шанований професор і генерал у відставці ізраїльській газеті Yediot Aharonot.

Інопланетяни цікавилися людством і намагалися зрозуміти “структуру Всесвіту”, сказав Ешед.

Професор також повідомив, що між видами були підписані угоди про співпрацю, зокрема про створення “підземної бази в глибинах Марса”, де перебувають американські астронавти і представники інопланетян.

– Між урядом США і прибульцями є угода. Вони підписали з нами угоду на проведення тут експериментів, – сказав він.

Президент США Дональд Трамп знав про існування інопланетян і був “на межі розкриття” інформації, але його попросили не робити цього, щоб запобігти “масовій істерії”, додав Ешед.

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Реакція на заяву Ешеда

Білий дім та ізраїльські офіційні особи не одразу відповіли на запит журналістів про коментарі.

Прес-секретар Пентагону Сью Гоф відмовилася від коментарів.

Представник НАСА відповів, що однією з ключових цілей агентства є пошук життя у Всесвіті, але поки не виявлено ознак позаземного життя.

Фото: Вікі