В Україні може з’явитися орган, що відповідатиме за санкції проти Росії

У наступному році на розгляд Верховної Ради винесуть законопроект про створення в Україні нового органу, що відповідатиме за санкції проти Росії.

Про це розповіла народний депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько і уточнила, що в майбутньому проекті закону пропонуватиме створити відповідний аналітичний орган при РНБО.

– У нас є закон від 2014 року, але він повністю беззубий. Там не прописано, хто відповідальний, яка відповідальність за порушення і хто моніторить все це, – пояснила Ясько в ефірі українського телеканалу.

За її словами, створення органу, що відповідатиме за санкції проти Росії, не обійдеться бюджету у велику суму, бо в Україні “вже працюють люди, але немає саме системи”.

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Санкції України проти Росії

У травні 2020 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким оновлено санкції України проти Росії.

До чорного списку Києва потрапили 377 фізичних та 239 юридичних осіб з Росії, зокрема соцмережі, телеканали, музеї, наукові та інші організації.

У листопаді Кабінет міністрів України продовжив торгові санкції щодо товарів походженням з РФ ще на рік – до 2022 року.