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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Трамп помилував двох фігурантів справи щодо втручання РФ у вибори США

Чинний президент США незадовго до закінчення свого президентського терміну вирішив помилувати 15 людей. 22 грудня він підписав указ про повне помилування 15 осіб, а ще п’ятьом пом’якшив вироки.

У списку є двоє чоловіків, яких підозрювали у справі щодо втручання Російської Федерації у вибори США. Це колишній радник щодо іноземних справ Джордж Пападополус, а також Алекс ван дер Цваан – громадянин Нідерландів.

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Трамп відмовився підписувати закон про допомогу під час пандемії

Дональд Трамп відмовився підписувати проект закону щодо виділення матеріальної підтримки американцям. Річ у тому, що документ передбачає допомогу у розмірі $600, президент назвав таку суму ганебною.

Натомість він пропонує збільшити суму ледь не удвічі.

Джерело: Білий дім

Фото: Dreamstime

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