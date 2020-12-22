Президент США Дональд Трамп видав розпорядження, згідно з яким усі майбутні державні будівлі повинні бути “красивими” та побудованими в класичному грецькому, римському або подібному стилі.
Трамп видав документ під назвою Розвиток красивої федеральної громадської архітектури, згідно з яким буде створено консультативну раду, щоб давати поради президентам стосовно будівель.
Нинішній президент вважає, що наразі федеральні будівлі США зображені в брутальних задумах минулого століття. Будівлі уряду повинні мати привабливий вигляд для американців, як Білий дім.
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– Проекти федеральних будівель мають, як і улюблені американські знакові будинки, покращувати та прикрашати громадський простір, надихати людський дух, облагороджувати Сполучені Штати, викликати повагу широкої громадськості та, де доречно, поважати архітектурну спадщину, – сказав Трамп.
В Американському інституті архітекторів заявили, що вони проти розпорядження Трампа, адже саме громадяни мають вирішувати, які архітектурні проекти їм подобаються більше.
Крім того, Дональд Трамп 22 грудня зустрівся із групою законодавців-республіканців, щоб спробувати в Конгресі довести, що президентські вибори у США, які відбулися 3 листопада, були сфальсифіковані.
Конгрес 6 січня 2021 року має затвердити результати голосування колегії вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена.
Джерело: White House