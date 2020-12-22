Президент США Дональд Трамп видав розпорядження, згідно з яким усі майбутні державні будівлі повинні бути “красивими” та побудованими в класичному грецькому, римському або подібному стилі.

Трамп видав документ під назвою Розвиток красивої федеральної громадської архітектури, згідно з яким буде створено консультативну раду, щоб давати поради президентам стосовно будівель.

Нинішній президент вважає, що наразі федеральні будівлі США зображені в брутальних задумах минулого століття. Будівлі уряду повинні мати привабливий вигляд для американців, як Білий дім.

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