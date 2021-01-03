Група сенаторів виступить проти затвердження перемоги Байдена

Група сенаторів США заявляє, що вони відмовляться засвідчити перемогу Джо Байдена на виборах, якщо не буде створена комісія з розслідування передбачуваних фальсифікацій на виборах.

11 сенаторів на чолі з Тедом Крузом хочуть 10-денний відстрочки для перевірки необґрунтованих звинувачень.

Очікується, що цей крок не увінчається успіхом, оскільки очікується, що більшість сенаторів підтримають Байдена на голосуванні 6 січня.

Читайте: У столиці США пройшли акції прихильників і супротивників Трампа, є постраждалі

Президент Дональд Трамп відмовився поступитися, неодноразово заявляючи про шахрайство без надання будь-яких доказів.

Його юридичні спроби скасувати результати переважно відхилили суди.

Віце-президент Майк Пенс не став повторювати звинувачення Трампа в фальсифікації виборів. Але в суботу глава його адміністрації Марк Шорт сказав, що Пенс підтримує цю останню спробу законодавців заявити заперечення 6 січня.

Джо Байден виграв президентську гонку з рахунком 306-232, але результат повинен підтвердити Конгрес, що зазвичай є простою процедурою.

В кінці процесу Байдена оголошують переможцем. Після цього 20 січня Джо Байден і його віце-президент Камала Харріс будуть приведені до присяги.