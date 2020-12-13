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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У столиці США пройшли акції прихильників і супротивників Трампа, є постраждалі

У Сполучених штатах Америки пройшли дві акції прихильників та опонентів Дональда Трампа. Поліція Вашингтона заарештувала 23 членів страйків. За підсумками масових протестів є потерпілі.

Влада оголосила збори незаконними. Шестеро учасників мітингу напали на представників поліції, десять – на мирне населення.

Ще чотирьох людей затримали до з’ясування обставин за участь у заворушеннях.

Також в місті Олімпія (штат Вашингтон) одна людина отримала вогнепальне поранення. Під час протестів відбулися масові сутички та почалися відкриті постріли.

А в Вашингтоні важкі поранення в ході акцій отримали чотири людини.

Раніше Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.

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Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США.

Трамп оскаржує результати виборів президента США

Дональд Трамп планує надалі оскаржувати перемогу опонента, представника Демократичної партії Джо Байдена на виборах, які пройшли 3 листопада.

Республіканець продовжує боротьбу після того, як Верховний суд відхилив спробу визнати результати голосування у Пенсільванії недійсними.

Джерело: NBC

Фото: Dreamstime

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