У Сенаті США заявили про намір у п’ятницю, 15 січня, розсекретити низку документів, які нібито підтверджують змову членів адміністрації чинного президента США Дональда Трампа з Російською Федерацією.

За даними Fox News, який посилається на власні джерела, дані стосуються розслідування справи Russiagate.

В органі анонсували демонстрацію розшифровки стенограм та інтерв’ю, а це близько сотні документів.

Підозри щодо зв’язку Трампа і його команди з Кремлем, заяви щодо втручання РФ у вибори президента США регулярно лунають з 2016 року.

Однак поки заявникам не вдалося надати докази.

Імпічмент Трампу та інавгурація Байдена

3 листопада 2020 року на виборах президента у США переміг демократ Джо Байден. Однак його опонент, республіканець Дональд Трамп, відмовився визнати результати.

Він оскаржував їх, а 6 січня 2021 року у Вашингтоні пройшли акції прихильників Трампа, які закінчилися штурмом Капітолія.

Через це Трампу загрожує імпічмент. А новообраний очільник Джо Байден готується до інавгурації, яка запланована на 20 січня. Більше новин про ситуацію у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Fox News