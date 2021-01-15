У Сенаті США заявили про намір у п’ятницю, 15 січня, розсекретити низку документів, які нібито підтверджують змову членів адміністрації чинного президента США Дональда Трампа з Російською Федерацією.
За даними Fox News, який посилається на власні джерела, дані стосуються розслідування справи Russiagate.
В органі анонсували демонстрацію розшифровки стенограм та інтерв’ю, а це близько сотні документів.
Підозри щодо зв’язку Трампа і його команди з Кремлем, заяви щодо втручання РФ у вибори президента США регулярно лунають з 2016 року.
Однак поки заявникам не вдалося надати докази.
Імпічмент Трампу та інавгурація Байдена
3 листопада 2020 року на виборах президента у США переміг демократ Джо Байден. Однак його опонент, республіканець Дональд Трамп, відмовився визнати результати.
Він оскаржував їх, а 6 січня 2021 року у Вашингтоні пройшли акції прихильників Трампа, які закінчилися штурмом Капітолія.
Через це Трампу загрожує імпічмент. А новообраний очільник Джо Байден готується до інавгурації, яка запланована на 20 січня. Більше новин про ситуацію у США читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Fox News