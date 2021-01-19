Дональд Трамп записав відеозвернення з Білого дому перед відходом з посади президента США. Ще не відомо, коли його можна буде подивитися.

У прощальному відео Дональд Трамп розповів про головні здобутки за чотири роки правління країною.

За його словами, за цими ключовими факторами громадяни США запам’ятають його адміністрацію.

Попередньо, запис поширять 19 січня, однак точний час не повідомляється.

Інавгурація Джо Байдена

20 січня 2021 року (19.00 за київським часом) відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

Через штурм Капітолія 6 січня та пандемії коронавірусу урочистість пройде не так, як в минулі роки. Напередодні інавгурації проведуть церемонію вшанування пам’яті жертв епідемії Covid-19.

Під час самої інавгурації новообраний президент США складе присягу в Капітолії та виголосить урочисту промову.