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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Трамп записав прощальне відеозвернення з Білого дому

Дональд Трамп записав відеозвернення з Білого дому перед відходом з посади президента США. Ще не відомо, коли його можна буде подивитися.

У прощальному відео Дональд Трамп розповів про головні здобутки за чотири роки правління країною.

За його словами, за цими ключовими факторами громадяни США запам’ятають його адміністрацію.

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Попередньо, запис поширять 19 січня, однак точний час не повідомляється.

Інавгурація Джо Байдена

20 січня 2021 року (19.00 за київським часом) відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

Через штурм Капітолія 6 січня та пандемії коронавірусу урочистість пройде не так, як в минулі роки. Напередодні інавгурації проведуть церемонію вшанування пам’яті жертв епідемії Covid-19.

Під час самої інавгурації новообраний президент США складе присягу в Капітолії та виголосить урочисту промову.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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