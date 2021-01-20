Імміграція та трансгендери в армії США: Байден скасує низку указів Трампа

Новообраний президент США, демократ Джо Байден планує серйозно переглянути укази, ухвалені попереднім президентом США Дональдом Трампом протягом 2016-2020 років.

Велику частину президентських постанов буде скасовано майже відразу після вступу на посаду Байден.

На думку експертів, поки що плани Джо Байдена збігаються з його передвиборчою програмою.

Найближчі плани Джо Байдена

Відновлення членства у ВООЗ.

Незадовго після початку пандемії коронавірусу Дональд Трамп підписав указ про підготовку до виходу з організації через зв’язки з Китаєм та можливу причетність до приховування фактів, пов’язаних з коронавірусом.

Довгий час ВООЗ “не вбачала необхідності” у проведенні розслідування походження Covid-19. Експертна група ВООЗ прибула до Китаю з офіційною місією лише в січні 2021 року.

Скасування заборони на імміграцію з багатьох мусульманських країн.

У перші роки своєї каденції Дональд Трамп обмежив можливість отримання Green Card, а також серйозно звузив кількість країн, громадянам яких дозволено приїздити до США. Зазначається, що в основному – це країни-спонсори тероризму.

Список країн-спонсорів тероризму з’явився в США після масштабного теракту 11 вересня 2001 року. Такі країни або спонсорують терористичні організації, або підтримують з ними відкриті партнерські стосунки.

Скасування заборони на службу в армії США трансгендерам.

Указ на дозвіл трансгендерам служити в американській армії підписав ще Барак Обама. Після вступу на посаду Дональд Трамп скасував такий крок Обами, пояснивши це пріоритетністю армії перемагати і захищати.

Зокрема, указ Обами передбачав виділення колосальних коштів на медицину для окремих категорій солдатів.

Відновлення членства у Паризькій кліматичній угоді.

Раніше Дональд Трамп підписав указ про вихід з угоди через неефективність та вибірковий підхід до виконання пунктів угоди.

Це викликало серйозні занепокоєння країн ЄС, натомість Трамп запевнив, що США робить більше для збереження стабільності клімату, аніж передбачає кліматична угода.

Решта пунктів програми Джо Байдена вимагатимуть підтримки Сенату, однак переконана більшість сенаторів-демократів, ймовірно, зробить це реальністю.

Інавгурація в США

За законом, вибори та інавгурація президента в США проводяться у визначені дати. Вибори традиційно відбуваються 3 листопада, а інавгурація переможця – 20 січня.

Новий президент вступає на посаду лише після проведення офіційної інавгурації: того ж дня він займає президентський Овальний кабінет у Білому домі.

Інавгурація Джо Байдена розпочнеться 20 січня о 19.00 за київським часом. Джо Байден складе присягу і виступить на сходах Капітолія.