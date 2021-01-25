Байден відновить зняті Трампом обмеження на в’їзд у США

Президент США Джо Байден відновить обмеження на поїздки для іноземців через пандемію Covid-19. Зокрема, це стосується мандрівників, які приїжджають з Бразилії, Ірландії, Великої Британії та значної частини Європи, а також Південної Африки.

45-й президент США Дональд Трамп в останні дні свого перебування на посаді підписав розпорядження про зняття обмежень на подорожі з цих країн з 26 січня.

Проте випадки захворюваності на Covid-19 зростають по всій території США. З цієї причини Байден підпише список обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Зокрема, США збільшить постачання вакцини. Також нова адміністрація вимагатиме, щоб іноземці надавали негативний результат тесту на Covid-19.

Мандрівники, які виїжджатимуть з США, також повинні надати негативний результат тесту на Covid-19. Його потрібно зробити не пізніше, ніж за три доби перед поїздкою до Великої Британії або Ірландії.

Для в’їзду до Бразилії також потрібно заповнити Декларацію про стан здоров’я. Американські мандрівники зазвичай не можуть в’їжджати у такі країни, як Іспанія, Німеччина, Франція, Італія та Швеція, без дотримання спеціальних вимог.

Байден поговорив з Макроном

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Байден повідомив колезі про прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з Францією, яка одним з найдавніших союзників США.