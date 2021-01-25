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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Про боротьбу з Covid-19 і зміцнення єдності НАТО: Байден поговорив з Макроном

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Джо Байден - 46 президент США

Під час розмови глава Білого дому висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США.

Байден наголосив на важливості та бажанні США у зміцненні трансатлантичної єдності – зокрема, у форматі НАТО та шляхом розвитку партнерства між США і Європейським Союзом.

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Співрозмовники також обговорили необхідність тісної координації дій щодо зміни клімату та боротьби з коронавірусом.

Президенти домовилися співпрацювати і з пріоритетних питань зовнішньої політики, зокрема з проблемами, які пов’язані з Китаєм, Близьким Сходом, Росією і країнами Африки на південь від Сахари.

Водночас новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден найближчим часом не планує візити за кордон, однак він підтримуватиме контакти з міжнародними лідерами телефоном.

Джерело: Голос Америки

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