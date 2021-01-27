Імпічмент Трампу: Сенат не визнав процедуру неконституційною

Сенат США не визнав неконституційним імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Під час голосування 55 сенаторів визнали його законним, а 45 – протизаконним. І лише п’ять республіканців висловились, що імпічмент Трампу є законним.

Такий результат свідчить про те, що Сенат у лютому 2021 року може не підтримати рішення Палати представників оголосити Трампу імпічмент. Для цього потрібна згода двох третин сенаторів.

Питання про законність процедури імпічменту поставив на голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вважає, що Трамп не порушував закон, а демократи просто намагаються звести з ним рахунки.

– Ми намагатимемось посадити до в’язниці будь-якого політика, який у переносному сенсі під час виступів використовував слово боротьба? Яка ганьба, – сказав Пол.

На думку конгресменів-демократів та деяких республіканців, Дональд Трамп несе відповідальність за заворушення поблизу Капітолію.

Під час мітингу демонстранти увірвалися до будівлі Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

Імпічмент Трампу

Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент Дональда Трампа – 45-го президента.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.