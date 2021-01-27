Представники YouTube продовжили блокування каналу екс-президента США Дональда Трампа, вони поки не вказали термін закінчення дії цього заходу.

Вперше творці відеохостингу заблокували канал Трампа 12 січня через ризик нового насилля на вулицях Вашингтона і повторного штурму Капітолія.

– Через побоювання щодо ймовірного потенціалу насилля, канал Дональда Трампа залишиться заблокованим, – заявили офіційні представники YouTube.

Крім того, новим рішенням компанія обмежила можливість радника колишнього очільника США Руді Джуліані заробляти гроші на платформі.

Штурм Капітолія і заморозка акаунтів Трампа

6 січня прихильники Дональда Трампа влаштували акції протесту на вулицях Вашингтона, які закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям.

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Через це акаунти Трампа у соцмережах заблокували, а у Конгресі запустили процедуру імпічменту Трампу.

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Джерело: Politico