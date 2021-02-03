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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Байден скасував низку указів Трампа щодо міграційної політики

Президент США Джо Байден скасував три укази колишнього голови Білого дому Дональда Трампа, які стосуються міграційної політики.

джо байден

Чинний президент відновив розпорядження про возз’єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, яких розлучили на кордоні США та Мексики за незаконний перетин кордону.

Окрім того, Джо Байден ініціював створення групи, яка буде займатися питаннями возз’єднання таких сімей.

Інші два укази президента США спрямовані на усунення причин міграції. В них йдеться про необхідність відновлення віри в імміграційну систему країни.

 – Ми працюватимемо над тим, щоб викорінити моральну та національну ганьба попередньої адміністрації, яка буквально на кордоні виривала дітей з рук своїх сімей – матерів і батьків – без будь-якого плану, – пояснив Байден.

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За його словами, скасуванням указів Трампа він усуває погану політику, оскільки накази республіканця контрпродуктивні для безпеки США.

США

В США зацікавлені зберегти колективну енергобезпеку Європи та залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський проект газогону Nord Stream 2.

Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками та партнерами, щоб забезпечити для Європи надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриватиме колективної безпеки.

Джерело: Білий дім

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