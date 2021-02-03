Сполучені Штати зацікавлені зберегти колективну енергобезпеку Європи та залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський проект газогону Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційній відповіді речника Державного департаменту США на інформаційний запит щодо можливого скасування санкцій.

– Як чітко заявив президент Байден, трубопровід Північний потік-2 – це погана угода, – відповіли в Держдепараменті.

Як підкреслили в американському відомстві, США продовжать працювати із союзниками та партнерами, щоб забезпечити для Європи надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриватиме колективної безпеки.

– Ми стежитимемо за діями щодо добудови чи сертифікації трубопроводу та, якщо така діяльність матиме місце, ухвалимо рішення про можливість застосування санкцій, – наголосили у Держдепартаменті США.

18 січня Сполучені Штати ввели перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

США сподіваються, що Німеччина перегляне свою позицію щодо Північного потоку-2, оскільки він ставить під загрозу життєво важливі інтереси національної безпеки.