Нічого спільного з наступом на свободу слова: Мендель про блокування 112, Newsone і Zik

Рішення РНБО про запровадження санкцій проти Тараса Козака та трьох українських телеканалів ухвалене відповідно до ст. 5 закону України Про санкції, постанови Верховної Ради №2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій СБУ.

Про це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

– Блокування телеканалів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю. Вони давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору, – пояснила вона.

Також Юлія Мендель додала, що телеканали, які опинилися під санкціями, перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора.

За її словами, вже навіть є підтвердження, що фінансування цих каналів відбувалося з Росії. Тому ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, через що і були заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Ввечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти каналів 112, Newsone та Zik. Через це жоден з них вже не транслюється на українському телебаченні.

Також санкції передбачають анулювання усіх ліцензій, заборону користуватися радіочастотами України, розповсюджувати телепрограми і надавати телекомунікаційні послуги.

Діятимуть запровадження обмеження протягом п’яти років.