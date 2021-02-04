Через заклики до протестів: у Росії хочуть назавжди заблокувати соцмережі

Комісія Ради Федерації Росії з інформаційної політики вважає за необхідне передбачити в російському законодавстві можливість блокування соціальних мереж за заклики до участі в незаконних акціях протесту.

Комісія має намір заборонити використовувати соцмережі, де нібито закликають брати участь в незаконних мітингах.

Також вона пропонує ввести систему покарань за такі порушення – від штрафів до тимчасового або постійного блокування інтернет-платформ.

Під заборону можуть потрапити Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok.

В комісії вважають, що ці платформи нібито стали джерелом поширення серед росіян закликів до масових безладів, а також брехливої інформації, яка породжувала недовіру до органів державної влади та розкол суспільства.

Протести в Росії

23 та 31 січня пройшли протести в Росії. Люди вимагали звільнити опозиціонера Олексія Навального з СІЗО.

Політика затримали в московському аеропорту Шереметьєво 17 січня, коли він повертався з Німеччини, де кілька місяців лікувався після того, як його отруїли Новачком у Томську.

Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю під час випробувального терміну у справі Ів Роше і з 29 грудня оголосила його в розшук.

Сам Навальний своє затримання називає незаконним.