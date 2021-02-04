За призывы к протестам: в России хотят навсегда заблокировать соцсети

Комиссия Совета Федерации России по информационной политике считает необходимым предусмотреть в российском законодательстве возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в незаконных акциях протеста.
Комиссия намерена запретить использовать соцсети, где якобы призывают участвовать в незаконных митингах.
Также она предлагает ввести систему наказаний за такие нарушения — от штрафов к временному или постоянному блокированию интернет-платформ.
Под запрет могут попасть Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok.
В комиссии считают, что эти платформы якобы стали источником распространения среди россиян призывов к массовым беспорядкам, а также недостоверной информации, которая порождала недоверие к органам государственной власти и раскол общества.
Протесты в России
23 и 31 января состоялись протесты в России. Люди требовали освободить оппозиционера Алексея Навального из СИЗО.
Политика задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января, когда он возвращался из Германии, где несколько месяцев лечился после того, как его отравили Новичком в Томске.
Федеральная служба исполнения наказаний задержание оппозиционера объяснила тем, что он уклонялся от контроля во время испытательного срока по делу Ив Роше и с 29 декабря объявила его в розыск.
Сам Навальный свое задержание называет незаконным.