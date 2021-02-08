США повернуться до Ради ООН з прав людини, яку залишив Трамп

Білий дім відновить співпрацю з Радою ООН з прав людини. Три роки тому з нього вийшов 45-тий президент Дональд Трамп.

Держсекретар Ентоні Блінкен і високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять у понеділок, 8 лютого, що Вашингтон повернеться в штаб-квартиру в Женеві як спостерігач. А потім вже буде домагатися повноправного членства.

Це рішення може викликати хвилю обурення з боку консервативних політиків. За Трампа Раду критикували за так зване упереджене ставлення до Ізраїлю. Також США не влаштовує, що членами Ради є Венесуела, Китай і Куба.

Скасування політики Трампа

3 лютого президент США Джо Байден скасував три укази колишнього голови Білого дому Дональда Трампа, які стосуються міграційної політики.

Чинний президент відновив розпорядження про возз’єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, яких розлучили на кордоні США та Мексики за незаконний перетин кордону.