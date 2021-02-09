Космічний зонд Надія Об’єднаних Арабських Еміратів після семимісячної подорожі успішно вийшов на орбіту Марса.

Тепер країна може надсилати дані про марсіанську атмосферу та клімат.

ОАЕ стали п’ятою космічною державою, яка досягла планети за допомогою першого арабського міжпланетного зонду.

Програма Марс є частиною зусиль ОАЕ з розвитку своїх науково-технічних можливостей та зменшення залежності від нафти.

На подію відреагував у Twitter президент України Володимир Зеленський. Він побажав країні нових звершень у справі дослідження космосу.

Вітання еміратським друзям у зв’язку з успішним досягненням зондом «Надія» орбіти Марсу. Бажаю нашим партнерам нових звершень у справі дослідження космосу! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2021

Запуск храму в космос

У Японії служителі буддистського храму Дайгодзі та венчурна компанія Terra Space у Кіото анонсували запуск храму в космос.

Невеликий супутник зі статуеткою Будди на борту планують запустити через два роки. Але вже зараз провели буддистський обряд і помолились за успіх проекту.

Розміри супутника, на борту якого розташовуватиметься статуетка Будди, буде до 30 сантиметрів завдовжки та завширшки.