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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марса

Космічний зонд Надія Об’єднаних Арабських Еміратів після семимісячної подорожі успішно вийшов на орбіту Марса.

Марс_планета_ОАЕ

Тепер країна може надсилати дані про марсіанську атмосферу та клімат.

ОАЕ стали п’ятою космічною державою, яка досягла планети за допомогою першого арабського міжпланетного зонду.

Програма Марс є частиною зусиль ОАЕ з розвитку своїх науково-технічних можливостей та зменшення залежності від нафти.

На подію відреагував у Twitter президент України Володимир Зеленський. Він побажав країні нових звершень у справі дослідження космосу.

Запуск храму в космос

У Японії служителі буддистського храму Дайгодзі та венчурна компанія Terra Space у Кіото анонсували запуск храму в космос.

Невеликий супутник зі статуеткою Будди на борту планують запустити через два роки. Але вже зараз провели буддистський обряд і помолились за успіх проекту.

Розміри супутника, на борту якого розташовуватиметься статуетка Будди, буде до 30 сантиметрів завдовжки та завширшки.

Джерело: Reuters

Фото: Depositphotos

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