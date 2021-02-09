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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса

Космический зонд Надежда Объединенных Арабских Эмиратов после семимесячного путешествия успешно вышел на орбиту Марса.

Марс_планета_ОАЕ

Теперь страна сможет отправлять данные о марсианской атмосфере и климате.

ОАЭ стали пятой космической страной, которая достигла планеты с помощью первого арабского межпланетного зонда.

Программа Марс является частью усилий ОАЭ по развитию своих научно-технических возможностей и уменьшения зависимости от нефти.

На событие отреагировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал стране новых свершений в деле исследования космоса.

Запуск храма в космос

В Японии служители буддистского храма Дайгодзи и венчурная компания Terra Space в Киото анонсировали запуск храма в космос.

Небольшой спутник со статуэткой Будды на борту планируют запустить через два года. Но уже сейчас провели буддистский обряд и помолились за успех проекта.

Размеры спутника, на борту которого будет располагаться статуэтка Будды, будет до 30 сантиметров в длину и ширину.

Источник: Reuters

Фото: Depositphotos

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