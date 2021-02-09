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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Японія запустить на орбіту космічний храм

Служителі буддистського храму Дайгодзі та венчурна компанія Terra Space у Кіото планують  запустити в космос так званий космічний храм – невеликий супутник зі статуеткою Будди на борту.

Буддистський храм

Вони вже провели буддистський обряд і помолились за успіх проекту. Але запустити цей супутник планують через два роки.

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Розміри супутника, на борту якого розташовуватиметься статуетка Будди, – до 30 сантиметрів завдовжки та завширшки.

Космічний храм вийде на висоту близько 500 км. Проект створюють з метою досягнення миру у світі.

Храм Дайгодзі внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

США запустили прототип ракети на біопаливі

31 січня американська компанія bluShift Aerospace запустила у космос першу комерційну ракету на біопаливі. Після кількох невдалих спроб через сніг Stardust таки піднялася.

Саша Дері, який винайшов біопаливо, впевнений, що його можна отримувати з ферм у всьому світі.

Джерело: NHK

Фото: Depositphotos

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