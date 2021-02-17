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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У США підірвали будівлю колишнього казино Трампа

У США в Атлантик-Сіті підірвали занедбану будівлю казино, якою раніше володів Дональд Трамп.

У США підірвали будівлю колишнього казино Трампа

Його перетворили на руїни за 20 секунд за допомогою 3 тис. динамітних шашок. Шматки 39-поверхової будівлі буквально впали на землю, від споруди залишилися тільки уламки, які попередньо планують розчистити до початку літа.

У комплекс разом з казино входить декілька будівель, зокрема готель, який також планують знести.

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Ця споруда раніше належала Дональду Трампу, однак з 2016 року занедбаним казино володіє мільярдер Карл Айкан.

Частину уламків від будівлі можуть використати захисники навколишнього середовища, які зацікавлені у будівництві штучного рибальського рифа біля узбережжя Атлантик-Сіті.

Організація Трампа

Дональд Трамп очолив нову організацію під назвою Офіс колишнього президента США. Вона буде займатися справами та публічними виступами Трампа.

Таким чином 45-й президент США залишатиметься у великій політиці та формуватиме навколо себе нову команду експертів.

Фото: Bloomberg Quicktake

Джерело: The Guardian

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