У США підірвали будівлю колишнього казино Трампа

У США в Атлантик-Сіті підірвали занедбану будівлю казино, якою раніше володів Дональд Трамп.

Його перетворили на руїни за 20 секунд за допомогою 3 тис. динамітних шашок. Шматки 39-поверхової будівлі буквально впали на землю, від споруди залишилися тільки уламки, які попередньо планують розчистити до початку літа.

У комплекс разом з казино входить декілька будівель, зокрема готель, який також планують знести.

Ця споруда раніше належала Дональду Трампу, однак з 2016 року занедбаним казино володіє мільярдер Карл Айкан.

Частину уламків від будівлі можуть використати захисники навколишнього середовища, які зацікавлені у будівництві штучного рибальського рифа біля узбережжя Атлантик-Сіті.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021