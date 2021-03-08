У понеділок, 8 березня, у центрі Києва на Михайлівській площі відбуваються одразу два заходи, пов’язані з Міжнародним жіночим днем.

Цьогорічний Марш Жінок присвячений, зокрема, коронавірусу – його назвали Пандемія має жіноче ім’я. Активісти наполягають, щоб влада та уряд звернули увагу на жінок, які залишилися без роботи та просять не скорочувати соціальні виплати. Також вони вимагають, щоб жінкам, які щодня борються та працюють у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, покращували умови для праці.

Марш жінок також присвячено проблемам домашнього насильства та нерівності у сучасному українському суспільстві. Серед плакатів учасників та учасниць мітингу – підтримка Стамбульської конвенції, трансгендерів, популяризація абортів, а також боротьба з гомофобією в Україні.

Організатори події – низка феміністичних, еко-захисних та ЛГБТ-організацій – Women’s International League for Peace and Freedom, Amnesty International Ukraine, Insight LGBTQ NGO, Український жіночий фонд і Позитивні жінки. За різними підрахунками, у колонах феміністок зібралося близько 3 тис. осіб.

Водночас на тому ж місці представники консервативної організації Традиція і Порядок організували свій мітинг за участі священиків та пасторів.

Під час іронічної “Операції з порятунку феміністок” учасники акції дарували жінкам квіти та кидали надувні круги для плавання. Серед лозунгів цієї частини мітингувальників – Патріархат тебе любить, Твоє тіло – Боже діло, Аборт – це вбивство.























Пандемія має жіноче ім’я та 0% сексизму: у центрі Києва пройшов Марш Жінок / 6 фотографий

Обидві акції проходили під наглядом працівників поліції, які забезпечили правопорядок та запобігли можливим сутичкам. Жіночий марш закінчився на станції метро Поштова площа: за попередніми даними, учасники скористалися спеціальними поїздами, окремо від інших пасажирів.

Марш жінок 2020

В Україні традиційно проходять різні заходи на честь Міжнародного жіночого дня. Марш жінок 2020 року проходив у центрі Києва, тоді зібралися прихильники рівності жінок і противники такої позиції. Михайлівську площу розділили навпіл колоною правоохоронців, щоб між людьми не виникло зіткнень.

Всі активістки – це жінки різного віку, соціальних класів, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, кольорів шкіри, етнічності та національності. Вони живуть у різних соціальних контекстах і реаліях, але кожен день стикаються з сексизмом, дискримінацією та насильством.