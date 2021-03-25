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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації

У США знайшли жінку, яка зникла на початку березня. Дівчину виявив голою та живою у дощовій каналізації місцевий перехожий, який почув її крик.

У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації

Пожежники Флориди витягли 43-річну Ліндсі Кеннеді з каналізації незабаром після того, як перехожий зателефонував до служби екстреної допомоги.

Поліція не знає, як жінка могла туди потрапити. За словами її матері, у Ліндсі є проблеми з психічним здоров’ям, а також вона зловживає наркотиками.

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Кеннеді розповіла офіцерам, що натрапила на тунель біля мілководної частини каналу та їй стало цікаво, куди він веде.

Слідчі не впевнені, скільки часу жінка перебувала в каналізації. Однак за її словами, вона була там приблизно три тижні. Кеннеді оголосили зниклою безвісти 3 березня в окрузі Палм-Біч штату Флорида в США.

  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
  • У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації
У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації / 5 фотографий

Новий помічник глави МОЗ США

Вперше в історії у США затвердили трансгендера помічником глави МОЗ. Рейчел Левін стала першою відкрито трансгендерною чиновником, затверджену сенатом США.

62-річна Рейчел Левін при народженні була Річардом, а паспорт змінила лише у 2012 році. У неї є двоє дітей. Прихильники демократів сподіваються, що таким чином питання трансгендерності популяризують у всіх штатах США.

Фото: Delray Beach Fire Rescue

Джерело: The Sun

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