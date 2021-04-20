У Чехії вважають ймовірним запровадження додаткових обмежувальних заходів проти Росії.

Про це заявив перший віце-прем’єр та тимчасовий очільник МЗС Ян Гамачек.

– Ми в уряді вирішуватимемо, що робити надалі. Не можна виключити з нашого боку і нову пропорційну відповідь, – зазначив Ян Гамачек.

Він також закликав союзників з Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ.

Санкції Чехії проти РФ

У середині квітня 2021 року очільник МЗС Чехії заявив про висилання 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

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Водночас Росія запровадила відповідні заходи і заявила про висилання 20 чеських дипломатів.

Детальніше про запровадження санкцій Чехією проти Росії читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Zpravy