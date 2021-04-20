PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Людмила Грубник |

Чехія допустила запровадження нових заходів проти РФ після відсилання дипломатів

Чехія допустила запровадження нових заходів проти РФ після відсилання дипломатів

У Чехії вважають ймовірним запровадження додаткових обмежувальних заходів проти Росії.

Про це заявив перший віце-прем’єр та тимчасовий очільник МЗС Ян Гамачек.

– Ми в уряді вирішуватимемо, що робити надалі. Не можна виключити з нашого боку і нову пропорційну відповідь, – зазначив Ян Гамачек.

Він також закликав союзників з Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ.

Санкції Чехії проти РФ

У середині квітня 2021 року очільник МЗС Чехії заявив про висилання 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

Читайте
Чому рішення про висилку російських дипломатів з Чехії може привести до нових санкцій

Водночас Росія запровадила відповідні заходи і заявила про висилання 20 чеських дипломатів.

Детальніше про запровадження санкцій Чехією проти Росії читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Zpravy

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка