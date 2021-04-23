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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Чекатимемо справ: у США відреагували на заяву РФ щодо відведення військ

держдеп сша

У США знають про плани РФ щодо відведення її військ від кордонів України. Від Кремля очікують не лише слів, але й конкретних дій.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Ми чули заяву Росії, що вона розпочне відведення військ від кордонів України. Ми чули слова, чекатимемо справ, – зазначив Нед Прайс.

Він також уточнив, що США продовжать пильно спостерігати за ситуацією у регіоні.

Відведення військ РФ від кордону України

22 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили про плани щодо відведення військ від українського кордону.

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Україна завжди напоготові: Зеленський відреагував на відведення військ РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву і зазначив, що Київ вітає деескалацію.

Детальніше про відведення військ РФ від кордону України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State, РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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