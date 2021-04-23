У США знають про плани РФ щодо відведення її військ від кордонів України. Від Кремля очікують не лише слів, але й конкретних дій.
Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.
– Ми чули заяву Росії, що вона розпочне відведення військ від кордонів України. Ми чули слова, чекатимемо справ, – зазначив Нед Прайс.
Він також уточнив, що США продовжать пильно спостерігати за ситуацією у регіоні.
Відведення військ РФ від кордону України
22 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили про плани щодо відведення військ від українського кордону.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву і зазначив, що Київ вітає деескалацію.
Детальніше про відведення військ РФ від кордону України читайте на Фактах ICTV.
Джерело: U.S. Departament of State, РБК-Україна