У США знають про плани РФ щодо відведення її військ від кордонів України. Від Кремля очікують не лише слів, але й конкретних дій.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Ми чули заяву Росії, що вона розпочне відведення військ від кордонів України. Ми чули слова, чекатимемо справ, – зазначив Нед Прайс.

Він також уточнив, що США продовжать пильно спостерігати за ситуацією у регіоні.

Відведення військ РФ від кордону України

22 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили про плани щодо відведення військ від українського кордону.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву і зазначив, що Київ вітає деескалацію.

Детальніше про відведення військ РФ від кордону України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State, РБК-Україна