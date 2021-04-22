Президент України Володимир Зеленський відреагував на відведення військ Росії від українського кордону.

Очільник країни виступив із заявою у Twitter.

– Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі. Україна хоче миру, – написав Зеленський.

За словами президента, зменшення кількості військових знижує напругу на кордоні.

Він також подякував за підтримку західним партнерам.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна ???????? завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Ситуація на Сході України

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про плани щодо відведення військ від українського кордону.

Йдеться про війська Південного і Західного військових округів.

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