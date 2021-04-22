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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Україна завжди напоготові: Зеленський відреагував на відведення військ РФ

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відведення військ Росії від українського кордону.

Очільник країни виступив із заявою у Twitter.

– Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі. Україна хоче миру, – написав Зеленський.

За словами президента, зменшення кількості військових знижує напругу на кордоні.

Він також подякував за підтримку західним партнерам.

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Ситуація на Сході України

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про плани щодо відведення військ від українського кордону.

Йдеться про війська Південного і Західного військових округів.

Детальніше про відведення військ РФ від України читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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