США застосують санкції до Туреччини та інших своїх партнерів, якщо ті не відмовляться від купівлі зброї та військової техніки в Росії.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, купівля російського озброєння, зокрема С-400, дає Росії доходи та вплив на країни.

Live now! @SecBlinken participates in a virtual roundtable with foreign media at the @ForeignPressCtr, ahead of World Press Freedom Day. https://t.co/y4MC3OeHXW

— Department of State (@StateDept) April 28, 2021