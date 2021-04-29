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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Блінкен пригрозив Туреччині санкціями через російську зброю

ентоні блінкен

США застосують санкції до Туреччини та інших своїх партнерів, якщо ті не відмовляться від купівлі зброї та військової техніки в Росії.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, купівля російського озброєння, зокрема С-400, дає Росії доходи та вплив на країни.

– Будь-які істотні транзакції з російськими оборонними організаціями можуть підпасти під дію закону CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – закон Про протидію противникам Америки шляхом санкцій, – Ред.), окремо до вже введених санкцій, – зазначив він.

Умова співпраці США з Росією

28 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив умову, за якої можлива співпраця США з Росією.

За його словами, Сполучені Штати та РФ можуть відновити відносини, якщо Москва не загострюватиме двосторонні відносини.

Ентоні Блінкен наголосив, що США хотіли б мати з Росією більш стабільні та передбачувані відносини. Так, країни, наприклад, можуть співпрацювати в питанні продовження Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Детальніше про умову співпраці США з Росією читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Department of State

Фото: Getty Images

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