Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що США і Росія можуть відновити відносини. Це можливо, якщо Москва не загострюватиме двосторонні відносини.

За його словами, США хотіли б мати з РФ більш стабільні, передбачувані відносини, але зрештою це залежить від президента Росії Володимира Путіна.

– Якщо він продовжить так себе поводити, ми будемо протистояти цьому і реагувати на нього. З іншого боку, якщо він вирішить не загострювати ситуацію, то я думаю, що є області, в яких ми можемо працювати разом, виходячи з наших спільних інтересів. Наприклад, у частині стратегічної стабільності, – заявив Блінкен.

Як приклад він навів продовження Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь у січні 2021 року.

Блінкен про агресію РФ

Раніше Блінкен попередив Росію про наслідки агресивних дій щодо України. Серед іншого, політик зазначив, що серйозно стурбований діями РФ.

Також Блінкен разом з держсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом закликали Москву припинити нарощувати військову міць біля кордонів України та на території окупованого Криму.